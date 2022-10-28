4 çocuktan biri okula aç gidiyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği ülkemizde, çocukların sağlıklı beslenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi noktasında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Devlet okullarında tek kişilik tostun 20 liraya, öğle yemeği ücretinin ise yüzde 100’lük artışla 40 liraya çıktığını bildiren Gürel, devletin okullarda çocukların sağlıklı beslenmesi için gereken şartları sağlamak zorunda olduğunu hatırlattı. Gürer, “Dünyada 130 yılı aşkın süredir uygulanan okullarda ücretsiz yemek uygulamasının Türkiye’de hala bu sisteme geçilememesi sorunun bambaşka bir boyutunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Terzi - Ankara

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