4 ilaçtan biri bulunamıyor

Pazar günü Türkiye’deki binlerce eczacı miting düzenlerken, Fransa ise tamamen farklı görüntülere sahne oldu.

Ülkede acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyduğu açıklandı. Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) göre ülkede eczacı odalarına üye 46 bini aşkın eczacı ile 80 bini aşkın çalışan bulunuyor. Ancak eczacıların sorunu uzun süredir gündemde olsa da çözüme kavuşturulamıyor. Ankara’da düzenlenen miting sonrasında da durum değişmedi. Sağlık Bakanlığı eczacıların taleplerine ilişkin henüz somut bir adım atmadı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı piyasada yüzde 25’lerin üzerinde ilaç yokluğunun söz konusu olduğunu savunarak binin üzerinde ilaca ulaşılamadığı iddiasında bulundu. Mevcut durumun eczacıları da aşarak bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü öne süren Ercanlı, “Tedbir alınmazsa önümüzdeki aylarda ilaç yokluğu daha da artacak” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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