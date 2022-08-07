40 yıldır sigara ile mücadele ediyor

Kayseri’de işlettiği çay ocağında 40 yıldır sigarayla mücadele eden Kaplan Uzak, bugüne kadar aralarında müşterilerinin de bulunduğu yaklaşık 300 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.

Kaplan Uzak (70), çırak olarak başladığı çaycılığı mesleği haline getirdiğini ve Hunat Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıldır çay ocağı işlettiğini söyledi. Oğlunun istediği markalı ayakkabıyı parası olmadığı için alamayınca sigarayı bıraktığını ve bunun için harcadığı parayı ailesi için biriktirmeye karar verdiğini anlatan Uzak, 1982’de de sigara ile mücadele etmeye başladığını belirtti.

Bu süreçte başarılı olduğuna inandığını ifade eden Uzak, “Dostlarımla, arkadaşlarımla konuşarak 40 yılda yaklaşık 300 kişiye sigarayı bıraktırdım.” dedi. Uzak, çay ocağındaki kül tablalarını 40 yıl önce kaldırdığını, kapalı mekanlara sigara yasağı gelmeden 5 yıl önce de çay ocağında kimseye sigara içtirmediğini dile getirerek tiryakilerin bu duruma tepki gösterdiğini ancak müşteri ve para kaybetme riskine rağmen kararından vazgeçmediğini anlattı.

Sigarayı bırakana çay bedava

Sigarayla mücadelesi nedeniyle çeşitli kurumlardan ödüller aldığını belirten Uzak, “‘Sigarayı bırakana 1 yıl çay bedava’ diye 2009 yılında gazetelere ilan verdim. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi bunun üzerine beni Ankara’ya davet etti, bana plaket verdi. Bu kampanya devam ediyor. Bazı arkadaşlar ‘Sigarayı 4 ay evvel bıraktım ben de çay içebilir miyim?’ diyorlar. Siz köprünün bu tarafına geçtiniz, biz köprünün öbür tarafını buraya almaya çalışıyoruz.’ diye espri yapıyoruz.” ifadesini kullandı.