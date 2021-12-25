5. dalga ihtimali yüksek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki Omicron vak’alarında yükseliş olduğunu ve birkaç hafta içinde beşinci dalganın yaşanmasını beklediğini söyledi.

T24’deki habere göre Prof. Memişoğlu, İstanbul’daki koronavirüs vak’alarındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul’da Omicron vak’alarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, “Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5’inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var, ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok” dedi.

‘Kapanma olmayacak’

Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti: “Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya’da da önlemler alındı, ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz, ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli.” İstanbul’da yılbaşı için herhangi bir kapanma ya da kısıtlama planlamasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle sürdürdü: “Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabiî ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa’daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye’de de vak’a sayılarında bir yükseliş oluyor”

Haber Merkezi