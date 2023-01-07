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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

5 kişiden 1’i yetersiz besleniyor

07 Ocak 2023, Cumartesi
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Gülsu, “Ülkemizde insanların yaklaşık yüzde 20’si yeterli ve dengeli beslenememektedir” dedi.

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Gülsu, Gıda Mühendisleri Odası olarak sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşımın insanların temel ihtiyacı ve hakkı olduğunu defalarca söylediklerinin altını çizdi. Gülsu, İnsan hakları beyannamesinin 25’inci maddesinde “Herkes kendisi ve ailesi için yeterince gıdaya ulaşma hakkına sahiptir” ilkesini hatırlatarak, “Tabii bu ilke ve haklara rağmen ülkemizde özellikle son yıllarda ciddi bir beslenme sorunu olduğunu kabul etmeliyiz. Ülkemizde pandemi, savaşlar, iç ve dış göçler ve yanlış tarım politikaları nedeniyle gıda arzı azaldı, gıda fiyatları arttı. Fiyatların artmasının yanında barınma, sağlık, ısınma maliyetlerinin de artması nedeniyle hane halkının toplam gelirden gıdaya ayırdığı bütçe azaldı. 

OBEZİTE VE PSİKOLOJİK SORUNLAR

Dengeli beslenemeyen yeterli protein, vitamin, mineral alamayan bireylerin açlık gibi sorunlarının yanında obezite ve psikolojik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Dünyada 800 milyon insan yatağa aç olarak giriyor. Ülkemizde ise insanların yaklaşık yüzde 20’si yeterli ve dengeli beslenememektedir. Gıda güvencesizliği özellikle gelişmemiş ülkelerde yaşayan çocukları tehdit etmektedir. Yine son çalışmalarda 6 yaş altı 50 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hastalık ve ölüm tehlikesi altında olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

En çok çocukları tehdit ediyor

Gıda güvencesi konusunda, öncelikle gıdanın bulunabilir olması gerektiğini, ardındanda gıdaya fiziki ve ekonomik olarak ulaşabilirlilik sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Gülsu, ülkemizde sağlıklı gıdaya ulaşmada bu sorunların yeterince sağlanamadığını belirtirken, “Ülkemizde sıklıkla görülen yetersiz beslenme sorunları; düşük doğum ağırlığı, bodurluk, zayıflık, vitamin ve mineral yetersizlikleri, fazla kilo ve obezite olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok derine inmeden bir örnekle sağlık beslenme sorunu daha rahat anlaşılabilir. Yapılan son araştırmalarda ülkemizde 0-5 yaş grubu çocukların yüzde 50’sinde, okul çağı çocukların yüzde 30’unda, emziren kadınların ise yüzde 50’sinde demir eksikliği anemisi bulunmaktadır. Bu sorun tamamen sağlıklı ve dengeli beslenme yetersizliğidir” ifadelerini kullandı.

 

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