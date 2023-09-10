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10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

53 ülkenin doktorları Kapadokya’da buluştu

10 Eylül 2023, Pazar 17:39
AVRUPA VİTREORETİNAL CERRAHİ DERNEĞİ BU YILKİ ULUSLARARASI KONGRESİ İÇİN TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETTİ. 53 ÜLKEDEN ALANINDA UZMAN OLAN 500’Ü AŞKIN DOKTOR YENİ CERRAHİ TEKNİKLER KONUSUNDA TARTIŞTI.

TÜRKİYE 19 YIL ARADAN SONRA BU KONGREYE TEKRAREV SAHİPLİĞİ YAPTI

Vitreoretinal cerrahi alanında Avrupa’nın en köklü derneklerinden olan Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği (Europian VitreoRetinal Society- EVRS) bu yılki uluslararası kongresi için Türkiye’yi tercih etti. 19 yılın ardından Kapadokya’da gerçekleşen 20’inci EVRS Toplantısı, 53 ülkeden alanında uzman 500’ü aşkın oftalmoloğu ağırladı. Yeni cerrahi tekniklerin, hastalıklarla ilgili güncel bilgilerin ve cerrahi tartışmaların yoğun olarak yapıldığı kongre kapsamında uluslararası düzeyde bilgi aktarımı sağlandı.

PANDEMİDE 3 YIL ARA VERİLDİ

Pandemi döneminde 3 yıl ara verilen 20’inci Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği (Europian VitreoRetinal Society - EVRS) Toplantısı, eşsiz tarihi yapısı ve ülkemizin en popüler kendine özel turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da bu yıl tekrar katılımcılarını ağırladı. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki kongreye 19 yıl sonra Türkiye, tekrar ev sahipliği yapmış oldu.

53 ÜLKEDEN 500’Ü AŞKIN OFTALMOLOG KATILIDI

Güncel olarak 1400’den fazla üyesi bulunan Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrenin bu yılki teması “Kombine Retina Cerrahileri, Tıbbi Retina ve Görüntülemede Gelişmeler” oldu. Toplantı kapsamında hem vitreoretinal cerrahi hem de birlikte uygulanan katarakt ve glokom cerrahisini kapsayan alanlarda yeni cerrahi teknikler ele alındı. Bunun yanı sıra medikal retina alanında güncel görüntüleme yöntemleri ve bilimsel gelişmeler paylaşıldı. Farklı ülkelerdeki vitreoretinal cerrahlar gerçekleştirdikleri özel nitelikteki ameliyatları canlı olarak katılımcılarla paylaştı. 60’ı aşkın oturumda 53 ülkeden 500 aşkın katılımcı ile gerçekleşen kongre kapsamında yeni ve özellikli cerrahi teknikler uzman isimler tarafından tartışıldı.

TÜRKİYE’DE YENİDEN BULUŞMANIN COŞKUSU

Kongreyle ilgili konuşan EVRS Başkanı Dr. Giampaolo Gini, “Pandemi nedeniyle 3 yıl ara verdiğimiz EVRS toplantımıza bu yıl tekrar başlayarak meslektaşlarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. EVRS’nin özelliği farklı bir bakış açısının oluşu. Kongremizde her açıdan en yeniyi takip etmek ve bunu yaparken de açık fikirlilikle tartışarak hastalarımız için en iyiye ulaşmak en temel amacımızı oluşturuyor. Toplantılarımızda herkesin kendini özgürce ifade edip soru sorabildiği ve bu sorularına yanıt bulabildiği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. 53 ülkeden gelen meslektaşlarımızla bu yıl Türkiye’de buluşmanın coşkusu içerisindeyiz. Bu kadar farklı yerden hepimizi bir araya getirmenin sırrı da aslında bu komünitenin arkadaşlık ve samimiyet gibi değerler üzerine kurulu olmasıdır.” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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