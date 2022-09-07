6 bin hekim başvuru yaptı

Sağlıkta Beyaz Reform, doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Toplam 6 bin doktor kamuya dönmek için başvuru yaptı.

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük hakları düzenlendi. Şu ana kadar kamuya dönmek isteyen doktorların sayısı 6 bine ulaştı. Başvuruların detaylarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti: “Başvurulardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da bin 350’yi buldu. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i, Batman’da 44 hekimi buldu. Tüm illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane’de henüz başvuru olmadı.” AA

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