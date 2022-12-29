81 ilde ÇÖZGEM açılacak

Sağlık Bakanlığı, 81 ilde açılacak Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM) ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerine tanıdan tedaviye ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek çatı altında sunacak.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ÇÖZGEM’lerle ilgili Ankara ve Trabzon’da 2 yılı aşan bir süredir devam eden pilot çalışması tamamlandı. ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK HİZMET Türkiye’de ilk kez özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin tek çatı altında sunulmasını sağlayacak merkezlerin yasal zeminini oluşturan yönetmelik, 15 Aralık’ta yayımlanırken, açılış planlamalarıyla ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre, Bakanlık, 2023 itibarıyla ilk etapta Türkiye’nin 81 ilinde en az bir ÇÖZGEM’i faaliyete geçirecek ve devamında merkezleri yaygınlaştıracak. AA

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