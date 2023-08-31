91 bin gence evlilik öncesi eğitim verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için 2013’ten bu yana verilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ndan bugüne kadar 1,6 milyon kişinin yararlandığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2013’te Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı hayata geçirdiklerini anımsattı. Program kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler verildiğini aktardı. AA

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