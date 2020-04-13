Koronavirüsle beraber korku ve panik de yayılmaya başladı. Uzmanlar bu dönemde korku ve kaygının normal olduğunu belirterek başta tedbirli olmayı ve stres yönetiminin iyi yapılması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte toplumda korku ve panik de virüs gibi yayılmaya başladı. Aslında toplumun her kesiminde etkisi birbirinden farklı olsa da ortak olan duygular; kaygı, belirsizlik ve korku şeklinde oldu. Bu duyguların bir kısmı belli düzeyde var olduğunda insanı koruyup, hayatta kalmasını sağlarken, bir kısmının aşırılığı ise günlük işlevselliğimizi bozabiliyor ve rutinlerimizi yerine getirmemize engel olabiliyor. Independentteki habere göre psikiyatristler toplumda kaygı ve korku duyulmasının normal olduğunu belirtiyor.

“Acaba hastalığa mı yakalandım?” korkusu artıyor

Temizlik takıntısı (OKB), panik atak gibi durumlarda artış gözlenmesi ile ilgili son dönemlerde çok fazla dolaşan söylemlerle ilgili olarak Dr. Gamze Erzin, şunları söyledi, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalık” “Panik atağı, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir” diyen Dr. Erzin, “Bu nöbetler sırasında sıklıkla göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme, soluğun kesilmesi, nefes darlığı gibi hisler olabilir ve maalesef bunların bir kısmı, ‘Acaba hastalığa mı yakalandım?’ sorusunu kişilerin aklına getirebilir. Bu oranlarda şimdiden artış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Stres anksiyete için risk

Psikiyatrik hastalıkların nedenleri genellikle çok katmanlı olduğunu söyleyen Dr. Muzaffer Kaşer, Bu durumlardan korunma yolunu ise şöyle sıraladı: Başta tedbirli olmak, stresi tanımak, kendini ve zamanını iyi yönetmek ve umuda sarılmaya devam etmekten geçiyor. Stresin, özellikle kronik stresin depresyon ve anksiyete bozuklukları için bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Ancak salt pandeminin stresi dolayısıyla OKB gelişeceğini söylemek mümkün değil. Psikiyatrik hastalıkların nedenleri genellikle çok katmanlıdır. Tek bir neden bağlı hastalık açıklamaları yetersiz olacaktır.

Haberlere sürekli bakmayın

Bu süreç için Dr. Gamze Erzin, çözüm tavsiyesi olarak şunları söyledi, Bunlar için yapmanız gerekenler arasında, doğru bilgiyi elde etmeye çalışın. Durumu sürekli takip etmemek, yani son dakika haberlerini izlemektense günde birkaç kez güncel durumu öğrenmek için haber sitelerini kullanın. Duygularınızdan kaçmak yerine onları paylaşın. İyi uyku, egzersiz ve sağlıklı beslenme rutinine evde bile olsak devam edin. Fiziksel mesafeyi korurken sosyal mesafeyi azaltmayın. Aile, arkadaş ve yakınlarımızla teması canlı tutun. Yardıma ihtiyacı olanlara destek olarak dayanışma duygusunu sürdürün. Dayanışma böyle zor zamanlarda topluma aidiyet hissini güçlendirip kaygıyı azaltır.