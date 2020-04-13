Âcil olmayan ameliyatlar ertelenecek

13 Nisan 2020, Pazartesi 14:00
Kovid-19 hastalarının âcil olmayan ameliyatları ertelenmesine karar verildi.
Sağlık Bakanlığı, bütün âcil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla sıraladı. Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi’ne göre, hastaların servisten getirilme sürecinde hastaya tıbbî maske takılacak. Anestezi ve cerrahi girişim, hastada Kovid-19 teşhisi ya da şüphesi var ise âcil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek. Milliyet’in haberine göre, Kovid-19 pozitif veya olası vak’alarda âcil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak, Kovid-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın kovid-19 olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak.
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