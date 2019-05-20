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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Afetlere hazır şehirler amaçlıyoruz'

20 Mayıs 2019, Pazartesi 19:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Biz yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonu ile sürdürülebilir çevreye uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığının özel davetiyle Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. 

Romanya Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Gratiela Leocadia Gavrilescu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda Kurum, AB'ye üye ve aday ülkelerin çevre bakanları ile bir araya geldi.

Saraya gelişinde Gavrilescu tarafından karşılanan Kurum, toplantının "İklim değişikliği" başlıklı birinci çalışma oturumuna katıldı.

Basına kapalı yapılan oturumda çevre bakanları, "Yenilikçi çözümlerle düşük karbonlu geleceğe yönelik vatandaşların rolü: Yaşam tarzı, döngüsellik, mekansal planlama ve benzeri fırsatlar nasıl daha iyi değerlendirilebilir?" sorusuna cevap aradı.

Kurum, birinci oturumun ardından, Gavrilescu ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşmeden duyduğu memtnuniyeti dile getiren Kurum, "Romanya değerli bir komşu, müttefik ve stratejik bir ortağımızdır. Ülkemiz ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Güvenlik ve ekonomik iş birliğine dayanan stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeye hazırız." dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geçen yıl 140'ıncı yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Kurum, Romanya'da yaşayan 70 bin dolayında Türk ve Tatar soylu Romen vatandaşın ülkeler arasında sağlam bir bağ oluşturduğunu söyledi.

Romanya'nın azınlıklara gösterdiği yaklaşımı takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurum, bu yaklaşımın diğer AB üye ülkeleri ve bölge ülkelerine örnek olması gerektiğini bildirdi.

Kurum, Romanya'nın, Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2018'de Romanya ile ikili ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi üzerinde birlikte çalışmalıyız. İlgili kurumlarımız ve özel sektörlerimiz bu konuda müştereken çalışmaya hazırdır. Halihazırda Romanya'da 15 binden fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk yatırımlarının toplam değeri 7 milyar dolara ulaşmıştır. Türk şirketlerinin Romanya'da iş yapmalarını teşvik ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Karma Ekonomik Komisyon (KEK) eş başkanı olarak atandığını da hatırlatan Kurum, KEK toplantısını bu yıl en kısa sürede gerçekleştirmek istediklerini de aktardı.

İki ülke arasındaki çevre ve şehircilik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkileri çevre ve şehircilik alanlarında ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Biz yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonu ile sürdürülebilir çevreye uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Taslağı"nda sona gelindiğini belirterek, en kısa zamanda imzalamayı istediklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de anlattı.

Kurum, projeyi, Türkiye'de yaşanabilir çevre hedefi kapsamında döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde yürüttüklerini belirterek, projeyi 2023 yılına kadar bütün Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattıklarını anlatan Kurum, projenin ülke çapına yayılmasıyla 2023'e kadar geri kazanım oranının en az yüzde 35'e çıkarılacağını aktardı.

Kurum, ayrıca Gavrilescu'yu 1-2 Kasım'da İstanbul'da düzenleyecekleri "Sıfır Atık Konulu Çevre Bakanları" konferansı ve bahsi geçen alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili daha yakın iş birliği görüşmeleri için Türkiye'ye davet etti.

Görüşmenin ardından iki bakan karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kurum, Sırp mevkidaşıyla görüştü

Kurum, daha sonra Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan ile görüştü.

Bakan Kurum, Trivan'ın Türkiye ile atık su ve katı atık yönetimi konusunda birlikte proje yürütülmesi isteğine karşılık, çevrenin yanı sıra bakanlığın şehircilik alanında da çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda altyapı ve üstyapı yatırım ihtiyacına ilişkin de ihtiyaçların karşılanabileceğini belirtti.

Görüşmenin ardından Kurum, AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısının "Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin küresel değerlendirilmesi üzerine IPBES sonuçları: AB ve küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin 2020 sonrası sonuçları" başlıklı ikinci oturumuna katıldı.

Ardından Kurum, toplantıya katılan çevre bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Kurum'a toplantıda ve ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ile bakanlık yetkilileri de eşlik etti. 

AA

Etiketler: kurum
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