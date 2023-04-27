Ağır çalışma şartları ruh sağlığını bozuyor

ABD’de yapılan bir araştırmada “ağır çalışma koşulları”nın 18 ila 64 yaş arasındaki çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.

CNN’in haberine göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 2021’de çalışma koşullarının çalışanların psikolojisine etkisini araştırdı. CDC’nin hazırladığı raporda, esnek olmayan çalışma koşullarıyla gece çalışma ve değişen çalışma programlarının, çalışanların sosyal ve mesleki ilişkilerini olumsuz etkileyen psikolojik sorunları artırarak ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Raporda, gündüz çalışanların yüzde 2,3’ünde psikolojik rahatsızlık gelişirken bu oran, gece çalışanlarda yüzde 4,8, değişen çalışma programları bulunanlarda ise 3,9 olarak belirlendi. Mesai çizelgelerini değiştirmekte zorlanan kişilerdeki stres gelişim oranı yüzde 4,2 olarak öne çıkarken daha esnek mesai koşullarında çalışanlarda ise bunun yüzde 2,2 olduğu görüldü. Haber Merkezi

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