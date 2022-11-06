Ağrı kesicilerin fazlasına dikkat

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyaliz tedavisi ya da nakil olmazsa hayatını kaybetme riski bulunan hasta sayısının Türkiye’de her geçen gün arttığını ifade etti.

Üstündağ, böbrek hastalığının ölüme yol açma konusunda pek çok kanser türünden daha ağır sonuçlar doğurduğunu, böbrek yetersizliğinin birçok sebebinin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Üstündağ, ağrı kesicilerin birçoğunun da böbreği olumsuz etkilediğini, kadınların daha sık ağrı kesici kullandığına dikkat çekti. Üstündağ, şunları kaydetti: “Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunuyor. Ağrı kesicilerin fazla kullanılması böbrek yapısını bozuyor” AA

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.