Elimize bir iğne battığında, ağrımasa elinizi neden çekesiniz ki... Ağrı karşısında elinizi çekme refleksi, iğnenin daha derinlere gitmesini önler. İşte ağrı, sizi muhtemelen daha büyük tehlikelere karşı koruyan bir can kurtarıcı hükmündedir.

DR. BÜŞRA ATASAY

Yaratılan tüm varlıklar hikmetlidir. Hastalıklar ve bir hastalık belirtisi olan ağrılarımız da hikmetlidir. Örneğin dişimiz ağrıyor. Çok şiddetli ve bizi gece yarısı uykudan uyandıracak seviyede olabilir. Ağrının şiddetinden bunu başımıza gelebilecek en kötü bir hadise olarak görebiliriz. Buradaki hikmeti ve Hakim ismini görmek bir kenara dursun, yüz ve söz ifademiz bu görüşümüzü doğrular.

Evet, ağrı gerçekten insana ızdırap ve acı veren bir hisdir. O an belki bir nikmet gibi görünürken, Hakim ismini gördüğümüzde hikmet olduğunu göreceğiz.

Evet, dişimiz ağrıyor ve çok şiddetli. Ağrı vücudumuzda bir ikaz lambası gibidir. Bize bir şeyi ikaz ediyor. Mesela dişin ağrıması bize neyi ikaz ediyor? Burada bir olay cereyan ediyor. Bir iltihap, bir abse, enfeksiyon var, bir diş hekimine görün, tedbirini al demek istiyor. Ağrı ile size yapılan ikaz, olayın daha kötü bir merhaleye varmasını engelliyor. Bunları duyduktan sonra ağrıyı hikmetsiz görmek, hikmetsizliğin tâ kendisidir. İşte bu sizi, daha kötü durumlardan kurtaran bir hikmettir.

Elimize bir iğne battığında, ağrımasa elinizi neden çekesiniz ki... İğnenin battığını bile fark etmeyebilirsiniz. Ağrı karşısında elinizi çekme refleksi, iğnenin daha derinlere gitmesini önler. İşte ağrı, sizi muhtemelen daha büyük tehlikelere karşı koruyan bir can kurtarıcı hükmündedir.

Yine de ızdırab verici bu duygu karşısında: mesela çok şiddetli bir kulak ya da kemik ağrısı gibi.. Oh be, iyi ki ağrıyor, bu da ne tatlı bir şeymiş diyesimiz gelmiyor…

Nimetin varlığı yokluğunda anlaşılır. Ağrıyı bu anlamda bir nimet olarak görürsek, onun yokluğunda varlığının bir nimet olduğunu anlayabiliriz. Ne demek istiyoruz? Mesela konjenital ağrı duyarsızlığı denen bir sendrom var. Yani doğuştan ağrıya duyarsızlık. Böylelerde ağrı duyusu hiç gelişmemiştir, bir başka ifadeyle hiçbir yeri ağrımıyordur. İlk başta ne kadar güzel, iyiymiş diyebilirsiniz. Çoğu insan belki de buna imrenebilir, ama işin gerçeği hiç de öyle değildir.

Bu sendromla doğan bir çocuk düşünelim; yani hiç ağrı hissi yok. Kemikleri kırılsa ne olur? Normalde kırılan bir kemik çok şiddetli ağrır, ama böyle bir çocuğun ağrı duyusu yok ki, şikayeti olsun.. Böyle bir vaka üniversitede konuşuluyordu. Çocuk okulda arkadaşlarının karşısında onlara bir kahramanlık gösterisi olarak kolunu iki taşın arasında koyup kırmış, kafasını duvara vurup kırmış, ama bundan hiç rahatsızlık duymamış. Çünkü ağrı sızı diye bir şey duymuyor. Tüm kemiklerini kırmış bir halde getirilmiş hastaneye. Yani kemiği kırılıyor, ama ağrımadığı için hiçbir şeyin farkına varmıyor..

AĞRI DUYUSU BİR HABERCİ

Ağrı duyusunun varlığı, sizi bir yerlere çarpmaktan, düşmekten alıkoyar. Sürekli bir yerlere çarpsanız, vücudunuzda gizli kanamalar meydana gelir. Örnek, kafanızı şiddetle bir yere çarpsanız beyin kanaması geçirebilirsiniz. Öyle ki kafanızı bir yere çarptığınızda şiddetli bir ağrı duymasanız, emin olun ki, bu işten bir önceki kadar kaçınmazdınız.

İşte ağrı duyusu bir dellallık vazifesi görür. Altında gizlenmiş bir olayın habercisi veya ikazcısıdır: Bu haberi size ileten bir postacı olmaktan başka suçu yoktur onun. Ağrı hissi vücut için bir koruma mekanizmasıdır.

Yine de bundan tatmin olmaz insan. Çünkü gerçekten tatlı ve sevimli bir şey değildir, bir yerinizin ağrıyor olması. Nasıl olur da dişim ağrıyorken gece yarısı uykuma, güzel rüyalarıma kesiksiz devam edebilirim? Nasıl olur da karın sancısıyla kıvranırken derste hocayı dinleyebilirim? Başımın migren ağrısı tuttuğunda en sevdiğim yemekten veya müzikten haz alabilirim? Tüm bunlar hayatı mutsuzlaştıran kesitler… Hikmet bunun neresinde acaba?

İşin manidar tarafı da bu ya zaten. Bir düşünsenize dişiniz iltihaplandığında ağrımak yerine, size şeker veya lokum yiyor gibi tatlı bir his gelse ve memnun olsanız veya karnınız şiddetle ağrırken, belki de bir akut apandisit ikazcısı iken ve bu ağrı normalde sizi gece uykunuzdan edecekken, uykunuz daha da derinleşip, çok güzel bir rüya alemine dalmanıza vesile olsa veya şiddetli baş ağrısı sırasında dünyayı toz pembe görseniz peşinden gelebilecek hastalığı düşünür müsünüz, tedbir alır mısınız, o hissi ortadan kaldırmaya çalışır mısınız, hekime gider misiniz, ilaç alır mısınız? Elbette böyle bir ihtiyaç duymazsınız ve bir anlamda mezarınızı kendi elinizle kazmış olursunuz.

İşte hikmet budur, buradadır. Hikmet-i İlahî ağrıya acı bir tat katmış ki, siz sizi uyaran bir ikaz ile harekete geçip, tedbirinizi alasınız, çarelere başvurasınız. Kendisine atmaca musallat olmasaydı belki de serçe hiçbir zaman kendini müdafaa etme mekanizmalarını terakki ettiremeyecekti. Ağrılarımız da bize musallat olmasaydı, belki de bir çare-i necat arama ihtiyacı duymayacaktık ve ardından gelecek hastalıkla belki mahvolacaktık.

Ağrılar ve ağrıların temsil ettikleri hastalıklarda, görünen veya gizli kalmış hikmet işte budur. Bu hikmetler bizi Hâkim isminin Zatına ulaştırır.