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9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ah sigara...

09 Haziran 2023, Cuma
Tütün ürünlerinin zararları saymakla bitmiyor. Kullanımı dünyada her yıl en az 8 milyon kişinin canına mal oluyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle tütünün zararlarına karşı farkındalığın artırılması, sigara içenlerin bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Tütün ürünlerinin zararları saymakla bitmiyor. Kullanımı dünyada her yıl en az 8 milyon kişinin canına mal oluyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle tütünün zararlarına karşı farkındalığın artırılması, sigara içenlerin bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Her yıl 8 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Tütün kullanımının damar yapısını bozduğunu, vücuttaki tüm organlara ve dokulara zarar verdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Nülifer Banu Kurt, “Tüm kanserlerin erkeklerde yüzde 35’inin nedeni sigaradır. Kadınlarda da yine yüzde 15’inin nedeni sigaradır. Bunun dışında akciğer kanserinin yüzde 90 nedeni olduğu ispatlanmıştır. Sigara içmeyen ancak sigaraya pasif maruz kalan kişilerde akciğer kanseri oranı 3 kat artmıştır” diye konuştu.

Organların beslenmesini bozuyor

Dr. Kurt, nikotinin vücuttaki etkilerine ilişkin ise şunları söyledi: “Nikotin kan basıncını yükseltir. Nabzı yükseltir. Damarlarda pıhtılaşmaya eğilimi artırır. Ayrıca yine karbonmonoksit dumanında ortaya çıkan hemoglobine bağlanarak kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Organların oksijen ile beslenmesini bozar.”

Tütün bağımlılığıyla mücadele

Araştırmalar, elektronik sigaraların da normal sigara kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Tüm zararlarına rağmen, pek çok kişi tütün bağımlılığını yenmekte zorlanıyor. Bırakma sürecindeki hastaların genellikle kendini iradesiz olarak algıladığını söyleyen Dr. Kurt, “Öyle bir durum yok. Nikotinin beklenen bir etkisi. Nikotin bağımlılığının olması. Bu nedenle kişi kendisini suçlamadan, yargılamadan sigara bırakmaya kararlı olmalı. Kararlılıkla çözümlenebilir” dedi. Yeşilay bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere “Bırakabilirsin” isimli mobil uygulama ve 115 numaralı hat üzerinden danışmanlık hizmeti veriliyor.

(TRT Haber)

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