- İki şey var elimizin altında. Elimizden gelen gayreti samimiyetle yapmaya çalışıyor muyuz? Bir de yaparken şükür duygusu içinde miyiz? Gerisine kafayı takıyorsan ahmaksın, olgun bir insan değilsin. Etki alanını içinde olan için, elinden gelenin en iyisini yap. Bunu yaptığın zaman ailen iyileşir, şirketin iyileşir, toplumun iyileşir.

- 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Şimdi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan vatandaşlarla ne halde. - Önce sağlık kurallarına uyacağız. Ayrıca zamanı organize edeceğiz. Gün içinde zamanımız benim için, çocuğum için nasıl yararlı olur? Onlarla sohbet içinde her biri hedef koyacak kendisini iyileştirme bakımından. Bir sürü projeler yapılabilir. - Bu dönem aile ağacı oluşturmak için bir fırsat. Dedem kimdi? Ninem kimdi? Resimler koyalım. Bunlarla ilgili öyküler var mı? Anı defteri alsınlar, günlük tutsunlar her gün. Çünkü bundan 30 sene sonra okunduğu zaman o kadar anlamlı olacak ki ve bugünün anılarını torunlarımız okuyacak. Bu sürecin çocukları nasıl etkilediği konusu çok önemli. Elinden gelenin en iyisini yapan coşkulu insan olup çocuklara örnek olmamız lâzım. Sabahları aile toplantıları yaparak elimizden gelenin en iyisini yapacağımız konusunu konuşun. Bazen çocuklarla vakit geçirmek için zaman bulamıyorduk işte şimdi zamanı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’ndan Koronalı günlere dair nasihatler…(https://www.sozcu.com.tr) Kaynak: Bizim Aile Dergisi



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