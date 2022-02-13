Aile hekimleri, 3 gün iş bırakacak

Ankara Aile Hekimliği Derneği, sağlıkta şiddeti protesto etmek ve haklarını alabilmek için 17-18 Şubat’ta 2 gün; 14- 15- 16 Mart tarihlerinde 3 gün işi bırakacaklarını duyurdu.

Ankara Aile Hekimliği Derneği’nin çağrısı şöyle: “Sizlere daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yapılan tüm görüşmelere rağmen sonuç alamadık ve artık iş bırakma kararı aldık. Sağlıkta Şiddet ve Hak kayıpları nedenleri ile hekimler ve hemşireler istifa ediyor, yurt dışına gidiyor, ülkede kalsalar bile mesleklerini olması gerektiği gibi yapamıyorlar. Hekimlerden randevu bulamıyor, bulduğunuzda bile yetersiz süre nedeniyle olması gereken şekilde hizmet alamıyorsunuz. Bu sorunlara beraber çözüm bulabilir ve ülkemizin sağlıklı bir geleceğe ulaşması için sesimizi birlikte duyurabiliriz. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Ankara - anka