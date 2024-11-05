Aile hekimleri 3 gün iş bırakacak

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO), Bilecik Aile Hekimleri Derneği ve SES Eskişehir Şubesi, Aile Hekimliği Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Aile Hekimliği Yönetmeliği’ni eziyet yönetmeliği olarak nitelendiren EBTO Başkanı Nazan Aksaray, “5 Kasım Salı günü 12.00’de Eskişehir-Bilecik Tabip Odası önünde beyaz önlüklerimizle toplanıp, 12.15’te İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüyeceğiz ve 12.30’da Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacağız. 6 ve 7 Kasım’da 12.30’larda farklı iki ASM önünde yine basın açıklaması yapacağız” dedi. Aksaray, “20 yıl içinde sağlığı çok kötü bir noktaya getirdiler. Artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Her gün çıkardıkları yama yönetmeliklerle, hayatı hastaya da sağlık çalışanına da daha da zorlaştırıyorlar. Açıkça, sağlığı yönetemiyorlar” dedi. Eskişehir - anka

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