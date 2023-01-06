Aile hekimleri: Bunun adı idari şiddettir

Ceza puanı sistemi gerekçesiyle aile hekimleri işten kovuldu. Hekimler kovulduğunu hastasına yazdığı reçeteye verilmeyen ilaçla öğrendi. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmadığı gerekçesiyle sözleşme fesihlerine karşı yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

İstanbul’da 2 Ocak tarihinde görev yerine giden beş aile hekimi hastalarına reçete yazdı. İlaçları edinmek isteyen hastalar eczaneye ulaştığında, reçetenin geçersiz olduğunu öğrendi. Nedeni ise hekimlerin sözleşmelerinin fesih edilmesi olarak gösterildi. Sözleşmesi yenilenmeyen hekimlere ise bir bildirim yapılmadı. Benzer durum İzmir, Samsun ve Van gibi çeşitli kentlerde de yaşandı.

artı gerçek’in haberine göre, sözleşme fesih gerekçesi ise ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ çerçevesinde verilen ceza puanları. Sisteme tepki gösteren İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, meslektaşlarının uğradığı haksızlığa karşı yürütmeyi durdurma istemli dava açtıklarını söyledi. Uygulamanın hekimlik mesleği için trafik uygulaması gibi olduğu eleştirisini yapan Dr. Uluç, kararı veren komisyonun keyfi hareket ettiğini savundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de içinde olduğu bir komisyon tarafından verilen kararlara tepkili olduklarını belirten Uluç, uygulamanı idari şiddet olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi