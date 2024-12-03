Aile hekimleri huzursuz

“Eziyet Yönetmeliği” olarak adlandırdıkları yeni yönetmeliğin geri çekilmesini isteyen aile hekimleri ve aile sağlığı hemşireleri iş bırakma eylemine ikinci gününde devam ediyor.

Aile hekimleri şunları söyledi: ‘’Antibiyotikler, ağrı kesiciler, mide ilaçları Bakanlık tarafından bize şöyle bir uyarıda bulunuldu. “Biz bunları ödemiyoruz” demiyorlar, onun yerine siz yazarsanız sizin maaşınızdan keseriz” diyorlar. Bu aslında apaçık biz bunları artık ödemeyeceğiz demek. Bizim kronik hastalarımız var, devamlı ilaç kullanan hastalarımız var. Çocuklar var hasta, geliyorlar. Bizim bunlara antibiyotik yazacağımız zaman maaşımızla hastamız arasında mı kalmamız gerekiyor. Türkçesi şu, bu ilaçların artık SGK tarafından ödenmesi istenmiyor. Vatandaşın üzerinden ekonomik kriz aşılmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle hastalarımızın sağlık hakkının gasbıdır. İlacın kullanılıp kullanılmaması doktorun inisiyatifinde olan bir şey. Buna doktor karar verebilir. Şu ilaçları kullanamazsın, bu ilaçları kullanamazsın, bu ilaçları senin maaşından kesiyorum demek dünyanın hiçbir yerinde hiç bir akılla mantıkla açıklanacak bir şeyi yoktur bunun.”

İstanbul - Anka