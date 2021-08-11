Aile Hekimleri iş bırakacak

Aile Hekimliği uygulamalarında büyük kaosa sebep olacağı düşünülen ve 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’, Aile Hekimlerine iş bıraktırıyor.

AHESEN Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yürürlüğe giren yönetmeliğin Aile Hekimliği uygulaması açısından büyük bir kaosa neden olacağını, çalışanların özlük haklarında telâfi edilemez kayıplar yaşatacağını ve kronik hastalık izlemlerinin uygulanabilir olmadığını dile getiren AHESEN, bugüne kadar girişimlerde bulunulan önermelere cevap alamayarak, ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı dava açmak durumunda bırakılmıştır” denildi. 16 Ağustos ve 27 Ağustos’ta iş bırakma kararı almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

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