Aile hekimleri istifanın eşiğinde

Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Ak Kocadağ, “Bunca yıl eğitilmiş elemanı, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık. Hastamız gerek görmedi, 6 ay aile hekimliğine gelmedi, bizim maaşımızdan kesilecek. Aile aşıyı reddetti, o da bizim maaşımızdan kesilecek. Başka bir gebe gebeliğini paylaşmak istemedi ve tespit edemedik, bizim maaşımızdan kesilecek. Halbuki, biz bu ülkenin insanına hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Aile hekimlerinin iş bırakma eyleminin 2. gününde dünyada ve Türkiye’deki aile hekimliği değerlendirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özden Gökdemir, Türkiye’deki aile hekimlerinin hasta yükünün Peru’dan fazla olduğuna işaret etti. Sinop/İzmir - Anka *** Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız! Aile hekimliği sistemini içinden çıkılmaz bir hale getiren düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Hekimlik onurunu ve halkın sağlığa erişim hakkını hiçe sayan ‘zulüm yönetmeliği’ geri çekilmelidir! İş bırakma kararında aile hekimlerimizin destekçisiyiz!” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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