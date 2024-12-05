"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Aile hekimleri istifanın eşiğinde

05 Aralık 2024, Perşembe
Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Ak Kocadağ, “Bunca yıl eğitilmiş elemanı, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık. Hastamız gerek görmedi, 6 ay aile hekimliğine gelmedi, bizim maaşımızdan kesilecek. Aile aşıyı reddetti, o da bizim maaşımızdan kesilecek. Başka bir gebe gebeliğini paylaşmak istemedi ve tespit edemedik, bizim maaşımızdan kesilecek. Halbuki, biz bu ülkenin insanına hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Aile hekimlerinin iş bırakma eyleminin 2. gününde dünyada ve Türkiye’deki aile hekimliği değerlendirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özden Gökdemir, Türkiye’deki aile hekimlerinin hasta yükünün Peru’dan fazla olduğuna işaret etti.

Sinop/İzmir - Anka

***

Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız! 

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız! Aile hekimliği sistemini içinden çıkılmaz bir hale getiren düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Hekimlik onurunu ve halkın sağlığa erişim hakkını hiçe sayan ‘zulüm yönetmeliği’ geri çekilmelidir! İş bırakma kararında aile hekimlerimizin destekçisiyiz!” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’ye ses olmak suç mu?

    BM: Barış için iki devletli çözüm

    Aile hekimleri istifanın eşiğinde

    Devletteki israfın faturası halka

    Türk-İş’ten asgarî ücret tepkisi

    BM: Gazze'de gıda sistemleri çöktü

    Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı

    Vatandaşı faize mahkûm ettiler

    Üreticide 8, markette 29 lira

    Sağlık çalışanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız!

    Konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azil süreci başladı

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gözaltılar: 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı..!

    İngiltere'ye çağrı: ''Filistin Devleti''ni tanı!

    "O zaman Kanada 51. eyalet olabilir"

    Güney Kore'deki sıkıyönetim sonlandırıldı

    Deprem ülkesiyiz

    Esnaf da müşteri de şikâyetçi

    Suriye’de gerilimin düşürülmesi çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kanun devletinden keyif devletine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim DEMİREL

    Aldanmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Ferdin hakları feda edilebilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Dimağ ve hakkalyakînde îman
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiden mahrum seçme-seçilme hakkı
    Hakan Özlen

    Sahi nerede şu demokratlar?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur Kur’ân’ın feyzinden fışkırmıştır
    Nuri Mannas

    Görme engelli hâkim olur mu?
    Ali Rıza AYDIN

    Dil dilberden güzel ama..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.