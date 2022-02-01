Aile hekimleri Şubat’ta 2, Mart’ta 3 gün iş bırakıyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi ve aile hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle Şubatta iki, Martta da üç gün iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

AHESEN’den yapılan yazılı açıklamada, aile hekimliği uygulamasına zarar verecek ve halkın sağlığını riske edecek yanlışların defalarca dile getirildiği, ancak yapılan çağrıların hiçbirine olumlu yanıt alınamadığı belirtildi. Açıklamada, “Kendi sağlığımız, halkın sağlığı ve insanca sürdürülebilir yaşama şartları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde iki gün iş bırakıyoruz” denildi. Taleplerinin aile hekimlerinin lehine değil, aile hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, “Aile hekimliği uygulamasına geçişte büyük cesaret gösteren, uygulamaya geçişte başarılı olan Sağlık Bakanlığı, zaman ilerledikçe maalesef sınıfta kalmıştır” denildi. “Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek, insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız” denilen açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde 14-15-16 Mart’ta da 3 gün iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi. İstanbul - anka

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