Aile Hekimleri: Tükeniyoruz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimliğinde uygulanan destek ve teşvik ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Kandemir tükendiklerine dikkat çekti. Aile hekimliği çalışanlarına, sundukları birinci basamak koruyucu ve tedavi edici hizmetler için nüfuslarına kayıtlı hasta sayısı baz alınarak temel hak ediş verildiğini belirten Dr. Ahmet Kandemir, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bizler, bu zor günleri bir birimize destek olarak zayıflamadan, güçlenerek atlatmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın da yaklaşık 60 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına kulak vermesini ve çeşitli ağır şartlara bağlanan ek ödemeleri koşulsuz yapmasını bekliyoruz.” dedi. Sözcü’nün haberine göre Kandemir, “Ek ödemeler şarta bağlı olmaksızın, temel hak edişe tek ödeme şeklinde aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına yansıtılmalıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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