Aile Hekimlerine kadro verilmeli

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve aile hekimlerinin başta kadro hakkı olmak üzere mağduriyet yaşadıkları tüm hak kayıplarının giderilmesini istedi.

2005 yılında başlatılan aile hekimliği sürecinde hemşire ve hekimlerin “kamu dışı çalışan” olarak istihdam edildiğini hatırlatan Gürer, esasen, birinci basamak sağlık hizmetinin kamu gücüyle sunulması ve tüm aile hekimliği çalışanlarının kamu çalışanı kadrosuna alınması gerektiğini belirtti. Gürer, “Aile hekimlerinin yer değiştirme hakları kısıtlıdır; emeklilik ve kıdem tazminatı hakları kesintiye uğramaktadır; işsizlik maaşı kesintisi yapılmasına rağmen o haktan faydalanamamaktadır” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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