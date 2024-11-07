Aile Hekimliği uygulaması sağlıkçıları yıpratıyor

KESK, SES, Samsun Tabip Odası, SAHED (Samsun Aile Hekimleri Derneği) ve Hekim-Sen, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü önünde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki değişikliklere “hayır” demek için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Samsun Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu şunları söyledi: “Aile Hekimliği uygulaması gittikçe hekimi ve aile sağlığı çalışanlarını daha çok üzen, yoran, yıpratan bir sürece doğru ilerlemektedir. Birinci basamak bu ülkenin göz bebeğidir. Birinci basamak olmazsa üzerine hiçbir basamak olmaz. Özel hastaneler, devlet hastaneleri arasındaki sayısal uçurumların geldiği noktada yaşadıklarımızı, hepimiz maalesef bu yanlış, çirkin süreci hep beraber sizlerle beraber yaşıyoruz. Hekimler olarak, hekimlik andını da yapmış biz hekimler ve çalışanlarımızla beraber bu süreçten ciddi yıpranıyoruz, üzülüyoruz. Demek ki birinci basamağı ne kadar görmezden gelirseniz diğer basamaklar da bu ülkede aksar.” Samsun - anka

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