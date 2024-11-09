Aile Hekimliği Yönetmeliği doktorla hastayı karşı karşıya getirecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği eleştirdi.

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Aile Hekimliği uygulaması sağlıkçıları yıpratıyor

Yönetmelikle bir aile hekimine düşen hasta sayısının en fazla 3 bin 500 olarak belirlendiğini dile getiren Kavuncu, bu durumda sadece İstanbul’da 1 milyon 200 bin hastanın başka aile hekimlerine sevkinin söz konusu olabileceğine işaret etti.

Kavuncu, “Sayının azaltılması uğruna dar gelirli vatandaşlarımız daha uzaktaki mahallelere gitmek zorunda kalacak. Sadece hekimlerimiz için değil aynı zamanda vatandaşlarımız için de ciddi sıkıntı oluşturacak bir uygulama getiriliyor. Bu yönetmelik doktor-hasta ilişkisini bir müşteri-çalışan ilişkisine çeviriyor. Doktorla hastayı karşı karşıya getirecek bir uygulama. Bu yönetmelikle hekimler için günlük hedef muayene sayısı 75 olarak belirleniyor. Yani 8 saat çalışsa saat başına 7-8 hasta düşüyor.” ifadesini kullandı.