Akupunktur tedavisi sigarayı bıraktırıyor

4 BİN 500 YIL ÖNCE ÇİN'DE GELİŞTİRİLEN BU UYGULAMANIN 40 HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILDIĞI AÇIKLANDI.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor. Hastaneden yapılan açıklamada, akupunktur yönteminin 4 bin 500 yıl önce Çin'de geliştirilen bir uygulama olduğu belirtildi. Halihazırda tıbbi tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılan, tamamlayıcı tıp uygulaması olarak bilinen akupunkturun, iğne anlamına gelen "acus" ile batırmak manasındaki "punctio" kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluştuğu bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Medical Point Gaziantep Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Cengiz İşbilen, akupunktur ile tedavide hastanın cildine çok sayıda noktaya, çok ince çelik iğneler batırıldığını belirterek, iğnelerin vücuttaki meridyen adı verilen kanallardan geçtiğine inanılan ve "qi" olarak adlandırılan enerji akışını dengelediğini anlattı. Dr. Cengiz İşbilen, iğnelerin 20 ile 60 dakika arasında bekletildiğini belirterek, akupunktur iğnelerinin, ağrının olduğu bölgeye yerleştirildiği zaman hissedilmediğini, çünkü nazikçe batırıldığını bildirdi.