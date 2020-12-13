Alerjisi olanlara aşı uyarısı

BioNTech ve Pfizer’in aşısına ilk izin veren ve 8 Aralık’tan itibaren de kullanmaya başlayan İngiltere’de sağlık yetkilileri, iki kişide alerjik reaksiyon tesbit edildiğine dikkat çekerek alerjisi olanlara çağrıda bulundu ve şimdilik aşı olmamalarını istedi.

Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin Ulusal Sağlık Kurumu’nun (NHS) iki çalışanı olduğu ve her ikisinin de aşı öncesi de alerjisi bulunduğu belirtildi. DW’deki habere göre BioNTech ve Pfizer’den alerjik reaksiyonla ilgili yapılan açıklamada ise klinik araştırmaya katılan 44 binden fazla kişinin aşıya dayanıklılık gösterdiği belirtilerek ciddî bir güvenlik tehlikesinin görülmediğine işaret edildi.

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