Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

Çinliler üzerinde yapılan araştırmada, alkolün insan sağlığı üzerinde düşünülenden fazla olumsuz etkilerinin olduğu tespit edildi.

Son yapılan araştırmada, alkol tüketiminin, daha önce bununla ilişkisi olmadığı düşünülenlerin de aralarında olduğu 61 farklı hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı. İngiltere’deki Oxford Üniversitesinin internet sitesindeki habere göre, Çinliler üzerinde yapılan araştırmada, alkolün insan sağlığı üzerinde düşünülenden fazla olumsuz etkilerinin olduğu tespit edildi. Araştırma, China Kadoorie Biobank’ın (CKB) 2004 ve 2008 yılları arasında 10 farklı kırsal bölge ve şehirde yaşayan 521 bin Çinli üzerinde yaptığı değerlendirmelere dayanıyor. AA

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