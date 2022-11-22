ALO intihar hattı kurulsun

Son yıllarda ülkemizde yaşanan intihar vakalarının artışına dikkat çeken Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, intihara meyilli kişilerin ve yakınlarının destek alabilecekleri bir iletişim merkezinin kurulması yönünde hükümete çağrıda bulundu.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan Yılmazkaya, konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de derin yoksullaşmanın ve toplumdaki huzursuzluk ortamının intihar ve saldırı vakalarında artışa neden olduğu yadsınamaz bir gerçektir. TÜİK’in 2020 verilerine göre, yirmi yılda intihar oranlarında yüzde 90 oranında artış olduğu verilerle Ülkede yaşanan intihar vakalarındaki artışların araştırılıp gerekli önlemlerin alınması için verdiğimiz onlarca araştırma önergesi, maalesef, gündeme alınmamıştır. En azından, intiharların önüne geçilebilmesi için ALO İntihar Hattı kurulabilir ve en azından, intihara meyilli kişi bu hattı aramasa dahi yakınları buradan destek alabilir” ifadelerini kullandı.