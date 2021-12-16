Ameliyatlar durabilir

TıbbÎ cihaz sektörü firmaları hastanelerden alacaklarını tahsil edemiyor. Metis Medikal Pazarlama Ve Teknik Hizmetleri sahibi Aysun Küçüközdemir, “Biz olmayınca ameliyatlar durur” diyor.

Tıbbi cihaz sektöründeki firmalar, kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarını 19 aydır tahsil edemiyor. Yaklaşık 14 milyar TL alacaklarının olduğunu açıklayan sektör çalışanları, ödemelerin yapılmaması halinde ameliyatların duracağı uyarısında bulunuyor. Denizhan Medikal’in sahibi Yücel Denizhan, yaklaşık 21 yıldır sektör içinde ve 2004 yılından beri de tıbbî malzeme ithalatı yapıyor. Ankara’da yaklaşık 450 kamu hastanesine dağıtım yapan şirket, aylardır alacağını tahsil edemeyenlerden. Euronews’e konuşan Yücel Denizhan, 2019 yılı itibariyle tıbbî cihaz sektöründe ödemelerde gecikmeler yaşandığını anlatıyor, “Bir çok firma banka kredileri, faiz batağı gibi sebeplerden yani zorunluluktan yüzde 25 alacağından vazgeçti. Bunun üzerine devlet yüzde 25 alacağından vazgeçenlere borcunu iki taksitle ödedi, parasından feragat etmeyenlere ise parasını ödemedi. Şimdiki durumda ise 19 ay geriye dönük olarak paramızı tahsil edemiyoruz. Ve bu rakamların ne zaman ödeneceği konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor.”

Dayanacak gücümüz kalmadı

Denizhan Medikal’in sahibi Yücel Denizhan ham madde ve tıbbî malzemelerin dolar ile alındığını, fakat mallarını Türk Lirasına çevirerek sattığını belirtiyor. Bu sebeple de şimdilerde zararının yarı yarıya olduğunu vurguluyor: “Tıbbî malzeme sektöründe gerek üretici, gerek ithalatçı, gerekse bayiler bütün mal varlığımızı dolar ile alıyoruz. Ham madde ve tıbbî malzemeler dolar ile alınıyor. Fakat biz dolarla aldığımız malları TL’ye çevirip satıyoruz. Bizim yarı yarıya zararımız var. Devlet bizimle yaptığı sözleşmelerde net olarak borcun 5-6 ay içerisinde ödeneceğini yazar. Biz buna itibar ederek, ihalelere girdik. Ve malzeme tedariğine devam ettik.” “Pandemi döneminde bazı sıkıntılar oldu, fakat bunlar aşılır diyerek malzeme tedariğini kesmedik. Ailemizden ve bankalardan borç aldık. Cebimizde para kalmadı, bankalar kapımızda. Bankalara kamudan alacaklarımızı devretmek istiyoruz, fakat bankalar Sağlık Bakanlığı’ndaki krizi bildikleri için buna bile uygunluk görüp kredi vermiyorlar” Dayanacak gücümüz kalmadı. Tıbbî cihaz firmalarının cebinde parası, deposunda da malı yok artık. Dolara göbeğinden bağlıyız, ham maddemiz yok, dolarla alıyoruz.

Biz olmayınca ameliyatlar durur

Toplam alacağından yüzde 25 feragat eden Metis Medikal Pazarlama Ve Teknik Hizmetleri sahibi Aysun Küçüközdemir ise dokuz yıldır sektörün içinde. Tıbbî cihaz firmalarının sadece mal alıp satmadığını aynı zamanda ameliyatlara asistan, teknisyen ve hemşire gibi girdiklerini belirten Aysun Küçüközdemir, ‘’Biz olmayınca ameliyatlar durur eğer biz olmazsak da ameliyatlar biter’’ ifadeleriyle uyarı da bulunuyor. Konuyla ilgili euronews’e açıklamalarda bulunan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da hastanelerin malzeme alamadığı için ameliyatları ertelediğini doğruladı: ‘’İnsanlar olmaları gereken ameliyatı olamıyor, erteleniyor ameliyatlar. Sosyal Güvenlik Kurumu yılbaşında dolar kurunu sabitlediği için malzeme sıkıntısı yaşanıyor hastanelerde. Şu anda üç katı fiyattan yerine koyacakları bir malzemeyi firmalar satmamayı tercih ediyor. İlâçlar da bulunamıyor benzer bir durumdan kaynaklı. Sağlık sisteminde iyileşme, herkes sağlık sistemine erişebilir diye tanımladıkları sistem aslında cepten ödemelerin her geçen gün biraz daha arttığı ve sağlığı cebimizden karşıladığımız bir duruma dönüştü”

Haber Merkezi