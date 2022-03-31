Ankara'da Kutlu Doğum programı

Ankara’nın çeşitli semtlerinden yoğun ve coşkulu bir katılımın olduğu programda Risale-i Nur perspektifinde, Peygamber Efendimiz ve Asr-ı Saadet konuları işlendi.

KÜBRA ÜNÜVAR - ANKARA

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından “Risale-i Nur Perspektifinde Kutlu Doğum” programı düzenlendi. Programa Ankara’nın çeşitli semtlerinden yoğun ve coşkulu bir katılım oldu. 26 Mart Cumartesi günü yapılan program, Ankara Necip Fazıl Kısakürek salonunda gerçekleşti. Program Semra Çelik’in Kur’ân tilâvetiyle başladı.

O’nun (a.s.m) Getirdiği Din En Büyük İnsaniyet Olmuştur

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyatçı Fatma Nur Çömçe Akkuş, Asr-ı Saadet devrinin özelliklerine değinerek şunları ifade etti: “Asr-ı Saadet, Peygamber Efendimiz’in (asm) yaşadığı, kâinatı saadetleriyle aydınlattığı mutluluk devridir. Asr-ı Saadet, âlemlere rahmet olarak gelen ve Peygamberlik güneşinin en son ve en şaşaalı tecellisi olarak karanlıkları nura, dalâlet ve inkârı hidayete, zulüm ve haksızlıkları adalete tebdil etmiş bulunan o Büyük Zatın (asm) inkılâbına sahne olan zaman dilimidir. Asr-ı Saadette Kur’ân’ın Nuruyla katı kalpler yerini merhamete; kin, düşmanlık yerini kardeşliğe bırakmıştır. Menfaatler uğruna işlenen cinayetler, yerini başkalarını nefsine seve seve tercih edecek kadar yüksek fedakârlıklara terk etmiştir. Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma sosyal hayatı şekillendirmiştir. Asr-ı Saadet, iki cihan güneşi Peygamber Efendimizin (asm) nuruyla insanlığın önünde, medeniyete, kemale, refaha ve ebedî saadete açılmış pırıl pırıl, ışıl ışıl bir saadet kapısıdır. O’nun (asm) getirdiği din, “en büyük insaniyet” olmuştur. “Cahiliye toplumu” olarak anılan içtimaî yapı; gücü elinde bulunduran bir avuç azınlığın, çoğunluğu ezerek nice haklarından mahrum ettiği, insanların köleleştirilerek adeta bir mal gibi satıldığı, kadının neredeyse adının silindiği, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumdu. İslâmiyet, onlara aynı zamanda ‘insaniyet’ de oldu. İslâmiyetle, ‘insaniyetlerini’ de tattılar. Nice köleler âzâd oldu, hatta insanlığa üstad, ordulara kumandan oldu. Kadın ise, İslâmiyetle en büyük değerini bulup, evinin efendisi, ‘evlâtlarının en birinci üstadı’ ve ‘Cenneti ayaklarının altında saklamak’ gibi en yüksek bir şerefe nâil oldu.

Risale-i Nur Asr-ı Saadet Metodunu Günümüze Taşımıştır

Asrımızda Bediüzzaman Hazretleri’nin O’nun (asm) vekili ve varisi olarak, Kur’ân’dan terkip ettiği reçeteyi, Risale-i Nur eliyle sunduğuna dikkat çeken Akkuş cümlelerine şu şekilde devam etti: “Bizi bu zamanın da cehaletinden çıkarıp, saadetine eriştirecek olan rehber, Resul-ü Ekrem (asm) Efendimizdir. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, vahşetten medeniyete götürecek yol, O’nun (asm) yoludur. Bediüzzaman Hazretleri de bu mariz asrın dertlerine deva ararken, O’nun izinden gitmiş, O’nun (asm) yolunu takip etmiştir. Sünnet-i seniyye dünya ve ahiret saadetinin temel taşıdır. Kemâlât-ı insâniyenin madeni ve menbaıdır. Bu hakikatleri de yine bize en güzel şekilde ifade eden Risale-i Nur eserleridir. Peygamber Efendimizi (asm) ve doğru İslâmiyeti en güzel bir şekilde izah eden Risâle-i Nur her meselede olduğu gibi bu meselede de en doğru kaynaktır ve mükemmel bir hazinedir. Hemen hemen her risâlede genişçe yer alan Efendimiz (asm), nuruyla risâleleri nurlandırarak, Risâletü’n-Nur yapmıştır. Risale-i Nur, ruh ve duyguları “tasfiye” ederek Asr-ı Saadet metodunu günümüze taşımıştır. Ve Asr-ı Saadeti nefsinde yaşayan, Sahabe mesleğini günümüzde ihya eden, Peygamber varisi Bediüzzaman; dâvâsını ve talebelerini ‘sahil-i selâmete’ çıkarmayı başarmıştır. İnsaf ile bakanlar bunu mutlaka görür. Maddeten doyurulan günümüz insanı manevî alanlarda açtır ve bir arayış içindedir. Ruhu sıkılan günümüz insanı manayı aramakta, hayatının anlamının peşinden koşmaktadır. Manevî buhranların tamamına çare sunan Risale-i Nur hakikatleri sosyal medya, sinema vb. alanları da kullanarak kalbe hitap eden işlerle insanlara ulaştırılmalıdır. Ne mutlu nefsinde Asr-ı Saadeti yaşayabilenlere! Ne mutlu ailesinde, evinde ve hizmetinde Asr-ı Saadeti yaşayabilenlere!”

Program, Ankara Hanım Talebelerin organize ettiği oratoryo, koro, şiir, atışma, Peygamber Efendimizi ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini konu alan tiyatro ile şenlenirken, Yeni Asya Nur Talebelerinin hazırlamış olduğu sinevizyon ile hitama erdi.