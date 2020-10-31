Ankara’yı zor günler bekliyor

Eylül ayında en çok vak’a artışı görülen Ankara da yeniden alarm vermeye başladı. Uzmanlar Ankara’nın kasım ve aralık ayında daha yüksek bir sıkıntı yaşayacağını söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan koronavirüsü vakalarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gözler İstanbul’daki vaka artışına çevrildi. Ancak geride bıraktığımız Eylül ayında en çok vaka artışı görülen Ankara da yeniden alarm vermeye başladı. Şehirdeki hastane yoğun bakım doluluk o- ranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirten Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’un aktardığında göre başşehirde günlük 3 bin pozitif vak’a ve 10 binin üzerinde temaslı kişi kayıtlara geçiyor. Son bir haftada yaşanan artışa dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya’ya göre ise kasım ve aralık aylarında Ankara’da eylülden de kötü bir tablo ortaya çıkabilir.

Yoğun bakımlar yüzde 90’ın üzerinde dolu



Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç’a göre şehirdeki yataklı servisler hâlâ dolu ve yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90’ın üzerinde. Duvar’daki habere göre salgının son bir haftada tırmanışa geçtiğini belirten Karakoç, şunları kaydetti: “Ankara’da bu düşüşe rağmen günlük pozitif vaka sayısı 3 binin altına düşmedi ve halen 3 binin üzerinde. Günlük de 10 binin üzerinde temaslı vaka tespit ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında orta ölçekli bir hastanede iki ya da üç Covid-19 polikliniği hizmet verirken ağustosun ilk haftasından itibaren orta ölçekli hastanelerdeki Covid-19 polikliniği sayısı yedi ya da sekize çıktı. Şu an da böyle devam ediyor. Son haftada vak’a sayıları tırmanışa geçti.”

Bir önceki haftaya göre yüzde 25 artış

Sağlık Bakanlığı’nın Ekim ayı içerisinde Ankara’da vak’aların yüzde 60 oranında düştüğü açıklamasının ardından okulların açılması ve kış mevsiminin gelmesi sebebiyle yeniden vaka sayılarında artışın yaşandığını belirten SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bu vak’a artışı Eylül ayında söz konusu olan vak’a artışı gibi değil, ama bir önceki haftaya göre yüzde 25 düzeyinde artış yaşandığını filyasyon ekipleri üzerinden değerlendirebiliyoruz” dedi.