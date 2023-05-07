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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

07 Mayıs 2023, Pazar 18:00
ABD’nin Boston kentinde henüz anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı.

CNN televizyonunun haberine göre, Boston Çocuk Hastanesi’nden bir grup doktor, türünün ilk örneği olan beyin ameliyatını çocuk henüz anne karnındayken başarıyla gerçekleştirdi. Doktorlar, “Galen ven malformasyonu” adı verilen, nadir ortaya çıkan hastalığı bebek 30 haftalıkken tespit etti. ABD’de “Stroke” adlı bilim dergisinde yayımlanan ve alanında ilk olduğu belirtilen ameliyat, ultrason kullanılarak atardamarın tespiti yöntemiyle gerçekleştirildi. Doktorlar, annenin karnından uzun bir iğneyi bebeğin beyninin etkilendiği kısma yönlendirmek için ultrason kullandı. Doktorlar, daha sonra damarlara geri akışı engellemek amacıyla damarın içine bir madde enjekte etti. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren doktorlar, henüz doğmamış bebeği doğumundan sonra ölümüne yol açacak şekilde kalp yetmezliği ve nörolojik rahatsızlıklar gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasından kurtarılmasına vesile oldu.

 

AA

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