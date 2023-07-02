Artık yerli hastalara bakmıyorlar

Antalya’da yaz sezonunun açılması, sağlık turizmi ve özellikle dental turizminin ivme kazanıp yükselişe geçtiği bir süreci beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı, yabancı hasta sayısını artırma hedefiyle havaalanlarının yakınına yabancı doktorların istihdam edildiği serbest bölgelerin kurulması amacıyla bir çalışma başlattı. Birçok diş kliniği ve hastane sağlık turizmine uygunluk belgesi alarak yabancı uyruklu hasta tedavilerine ağırlık verdi.

Sağlık kurumlarının yabancılara sundukları fiyat tarifeleri, ülke vatandaşlarına sunduklarından daha yüksek olduğundan yabancı hasta daha çok tercih edilir oldu. Bu eğilim, yerli hasta cephesinde yükselen şikayetleri de beraberinde getirdi.

Kentte özel sağlık hizmeti veren kliniklerden randevu almak için başvurup “Artık Türk hasta bakmıyorum” cevabını aldıklarından şikayetçi olan birçok hasta, tüketici hakları kapsamında yetkili kurumlara başvurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, son dönemde sıkça karşılaşılan hasta ayrımı sorununu değerlendiren Diş Hekimleri Odası Antalya Şube Başkanı Gassan Yücel, şöyle konuştu: “Yasal olmayan bu tür uygulamalar, denetimlerle engellenebilir. Böyle bir durumun tespiti halinde soruşturma açılması zorunlu hale gelir.”

Haber Merkezi