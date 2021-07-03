Aşı bilgileri şeffaf olmalı

TTB, “Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilimsel bilgi ve verileri toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmaması, aşılar hakkında bilgilendirme yapmaması nedeniyle tarafımıza çok fazla soru iletilmektedir” uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19’a karşı kullanılan aşılar, üçüncü dozun gerekliliği ya da kimlerin vurulabileceğine dair belirsizlikler bulunduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilgi ve verileri açıklamasını istedi. TTB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilimsel bilgi ve verileri toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmaması, aşılar hakkında bilgilendirme yapmaması nedeniyle tarafımıza çok fazla soru iletilmektedir” denildi. TTB açıklaması şöyle: “Sağlık Bakanlığı eliyle oluşturulan bilimsel verilerden uzak, izaha muhtaç bu belirsizlik hali, sağlık çalışanlarının enerji ve zamanını almakta, salgının başından beri desteklemedikleri sağlık çalışanlarını daha da tüketmektedir.

Rehavete ya da kaygıya sürüklüyor

Aşılama sürecinin başında tek çeşit aşı ile kalınmamasını; Faz-3’ü tamamlanmış diğer aşıların da temin edilmesini önermiştik. Buna rağmen sadece tek çeşit aşı temin edilmiştir. Son dönem yapılan bilimsel çalışmalara göre ölüm oranlarında, hastane yatışlarında etkili ve koruyucu olan Coronavac aşısının yeni çıkan varyantlar konusunda tam koruyuculuk sağlayamadığı belirtilmektedir. Sağlık Bakanlığı da aşılama süreci ve elinde biriken bilimsel verileri paylaşmalı, hangi yaş/risk grubuna üçüncü doz gerektiğini topluma anlatmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın halen bir aşı programı/politikası ortaya koymaması da toplumun bazı kesimlerini rehavete ya da kaygıya sürükleyebilmektedir. Mevcut bilgiler ışığında iki doz Coronavac aşısı olan yurttaşların üçüncü doz olarak mRNA aşılardan birini tercih etmesi koruyuculuk açısından önerilmektedir”

İstanbul - anka

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3’üncü doz aşı neden gerekli?

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü yurttaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşı kararına ilişkin konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 3. doz aşının “antikor yanıtını yeniden uyarmak” açısından gerekli olduğunu söyledi. Artıgerçek’deki habere göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü yurttaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşının, salgınla mücadelede “çok önemli” olduğunu söyledi. Hem Türkiye hem de dünyada salgının devam ettiğini belirten Şener, “Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz” dedi.