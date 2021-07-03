"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Aşı bilgileri şeffaf olmalı

03 Temmuz 2021, Cumartesi
TTB, “Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilimsel bilgi ve verileri toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmaması, aşılar hakkında bilgilendirme yapmaması nedeniyle tarafımıza çok fazla soru iletilmektedir” uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19’a karşı kullanılan aşılar, üçüncü dozun gerekliliği ya da kimlerin vurulabileceğine dair belirsizlikler bulunduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilgi ve verileri açıklamasını istedi. TTB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilimsel bilgi ve verileri toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmaması, aşılar hakkında bilgilendirme yapmaması nedeniyle tarafımıza çok fazla soru iletilmektedir” denildi. TTB açıklaması şöyle: “Sağlık Bakanlığı eliyle oluşturulan bilimsel verilerden uzak, izaha muhtaç bu belirsizlik hali, sağlık çalışanlarının enerji ve zamanını almakta, salgının başından beri desteklemedikleri sağlık çalışanlarını daha da tüketmektedir.

Rehavete ya da kaygıya sürüklüyor

Aşılama sürecinin başında tek çeşit aşı ile kalınmamasını; Faz-3’ü tamamlanmış diğer aşıların da temin edilmesini önermiştik. Buna rağmen sadece tek çeşit aşı temin edilmiştir.  Son dönem yapılan bilimsel çalışmalara göre ölüm oranlarında, hastane yatışlarında etkili ve koruyucu olan Coronavac aşısının yeni çıkan varyantlar konusunda tam koruyuculuk sağlayamadığı belirtilmektedir. Sağlık Bakanlığı da aşılama süreci ve elinde biriken bilimsel verileri paylaşmalı, hangi yaş/risk grubuna üçüncü doz gerektiğini topluma anlatmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın halen bir aşı programı/politikası ortaya koymaması da toplumun bazı kesimlerini rehavete ya da kaygıya sürükleyebilmektedir. Mevcut bilgiler ışığında iki doz Coronavac aşısı olan yurttaşların üçüncü doz olarak mRNA aşılardan birini tercih etmesi koruyuculuk açısından önerilmektedir” 

İstanbul - anka

***

3’üncü doz aşı neden gerekli?

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü yurttaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşı kararına ilişkin konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 3. doz aşının “antikor yanıtını yeniden uyarmak” açısından gerekli olduğunu söyledi. Artıgerçek’deki habere göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü yurttaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşının, salgınla mücadelede “çok önemli” olduğunu söyledi. Hem Türkiye hem de dünyada salgının devam ettiğini belirten Şener, “Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz” dedi.

 

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan’da çocuklar aç yatıyor

    Tam bir şark kurnazlığı

    Müslüman ülkelerin Uygur ayıbı

    Aşı bilgileri şeffaf olmalı

    Srebrenitsa soykırımı 26. yılında: 19 Şehit daha toprağa verilecek...

    Miami'de ölü sayısı 20'ye yükseldi

    Küresel salgında son gelişmeler

    En pahalı elektrik bizde

    Son 24 saatte 4891 vaka gözlemlendi

    LGS’ye girmeyen 205 bin çocuk nerede?

    Yüksek nem kalp krizi sebebi

    Verilen sözler yine tutulmadı

    Gergerlioğlu milletvekilliğine ne zaman dönecek?

    Fenerbahçe, Pereira ile yeniden anlaştı

    İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi

    Taal Yanardağı Filipinler'i alarma geçirdi

    ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti

    'Kuraklık hidroelektrik santrallerini de derinden etkiledi'

    Kanada'da yeni iddia: Yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetleri yakıldı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yarın değil, bugün! Sonra değil, şimdi!
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin AYM’si ve MHP’nin MYM’si
    Cevher İLHAN

    “Şehir hastaneleri rüyâsı”nın sır satışı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’da Z kuşağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Haydin namaza!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Cidal berdevam, harb ise seccaldir” ne demektir?
    Yasemin YAŞAR

    Tenkit ve tahammül ahlâkı
    H. Muharrem OKUR

    “Yıllar Bediüzzaman’ı haklı çıkardı”
    Genel

    Tam bir şark kurnazlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.