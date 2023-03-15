Aşı mecburiyeti yanlıştı

Avusturya’da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, Kovid-19 aşısı zorunluluğunun yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Avusturya’da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, bugünkü bilgiler ışığında geçmişte uyguladıkları Kovid-19 aşısı zorunluluğunun yanlış bir karar olduğunu söyledi. Mikl-Leitner, aşırı sağcı partinin Kovid-19 önlemleri ve bu nedenle cezalandırılan kişilerin affedilmesine ilişkin taleplerine değinerek, bu süreçteki uygulamaları açık ve şeffaf bir şekilde ele almaya hazır olduğunu söyledi. Ülkede 5 Şubat 2022’de yürürlüğe giren aşı zorunluluğuna ilişkin Mikl-Leitner, “Bugünkü bilgiler doğrultusunda aşı zorunluluğu kararı tabii ki yanlıştı. O dönemde sorumluluk taşıyanlar, yaşam ve ölümü ilgilendiren bir hususta, sağduyu içinde hareket ederek doktorların tavsiyelerine tabi oldu.” ifadelerini kullandı. Mikl-Leitner, bugünden dünü yargılamanın doğru olmadığını, sorumluluk taşımayanlar için eleştirme ya da yargılamanın çok kolay olduğunu dile getirdi.