Aşı mecburiyeti yanlıştı

15 Mart 2023, Çarşamba 21:17
Avusturya’da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, Kovid-19 aşısı zorunluluğunun yanlış bir karar olduğunu söyledi.
Avusturya’da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, bugünkü bilgiler ışığında geçmişte uyguladıkları Kovid-19 aşısı zorunluluğunun yanlış bir karar olduğunu söyledi. Mikl-Leitner, aşırı sağcı partinin Kovid-19 önlemleri ve bu nedenle cezalandırılan kişilerin affedilmesine ilişkin taleplerine değinerek, bu süreçteki uygulamaları açık ve şeffaf bir şekilde ele almaya hazır olduğunu söyledi. Ülkede 5 Şubat 2022’de yürürlüğe giren aşı zorunluluğuna ilişkin Mikl-Leitner, “Bugünkü bilgiler doğrultusunda aşı zorunluluğu kararı tabii ki yanlıştı. O dönemde sorumluluk taşıyanlar, yaşam ve ölümü ilgilendiren bir hususta, sağduyu içinde hareket ederek doktorların tavsiyelerine tabi oldu.” ifadelerini kullandı. Mikl-Leitner, bugünden dünü yargılamanın doğru olmadığını, sorumluluk taşımayanlar için eleştirme ya da yargılamanın çok kolay olduğunu dile getirdi.
AA
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