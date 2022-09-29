Asıl dert, ‘şeker bağımlılığı’

Dünyanın bir bölümünde kıtlık varken, gelişmiş ülkelerde önemli sorunlardan biri obezite haline geldi.

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Şeker tüketimiyle ilgili doğru ve yanlış bilgiler

Gittikçe daha fazla kişi obezite sorunu yaşarken uzmanlar ve obezite ile mücadele edenler “Şeker, ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir bağımlılıktır. Endüstriyel şekeri bırakın” diyor. Şeker, yaygın olarak tatlı olan formülü ile bilinse de buğdaydan pirince, sütten baklagillere kadar yüzlerce farklı gıdanın içinde, doğal olarak yer alıyor. Tekli, ikili ve çoklu şekerler yenilen çikolata ile alınabildiği gibi yemekte kullanılan patatesle de insan bedenine giriyor. Ancak en bilinen şeker, ikili grupta yer alan ve bir früktoz bir glikoz molekülü birleştirilerek yapılan ‘sofra şekeri’.

(TRT Haber)