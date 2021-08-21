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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Aşılama oranımız iyi durumda değil

21 Ağustos 2021, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı’nın aşı politikalarını değerlendiren Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Şu anda aşıyla koruma kalkanı altına alabildiğimiz nüfusun yalnızca üçte biri. Aşılama oranımız, iyi durumda değil” dedi.

İki yıldır mücadele edilen koronavirüs salgınında Delta ve Delta Plus varyantlarının ortaya çıkmasıyla vak’a ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, varyantları, endişe verici olarak tanımladı. Türkiye’deki aşılanma oranının orta seviyede olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pala, “Bugün itibariyle iki doz aşısını yaptırmış olanların oranı yüzde 39 civarında” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala aşı politikası üzerine açıklamalar yaptı.

Pala, “Bu sene dördüncü dalga neden daha erken başladı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Yeni endişe verici varyantlar, daha hızla bulaşıyor ve daha fazla insanın kısa sürede enfekte olmasına yol açıyor. İkincisi, bu yeni endişe verici varyantlar hastalığın daha ağır geçmesine de yol açıyor. Böyle olunca aşıyla yanıt verme oranı düşük kalıyor. Bir de aşı dışındaki halk sağlığı önlemleri zayıflatılınca Türkiye’de de öngörülenden çok daha erken, Temmuzda olgu sayıları artmaya başladı.”

TÜRKİYE’NİN TEST POLİTİKASI 

“Türkiye’nin koronavirüsü tablosunda nasıl bir değişim oldu?” şeklindeki soru üzerine Pala şöyle dedi: “Temmuz’un ilk haftasında 5 binin altına düşmüş olan günlük doğrulanmış olgu sayısı 25 binlerin üzerine çıktı. Bir ay gibi bir zamanda beş katı artışla karşılaştık. Ölümlere baktığımızda 30’lu sayılara kadar düşmüşken 150’lerin üzerine çıkan bir eğilim oldu. 

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’nin test politikası herkese test yapmak yerine yalnızca bulgusu olanlara test yapmak. Bu da olgu sayılarını biraz sınırlamış görünüyor.

‘AŞILAMA İŞE YARIYOR’

Gazete Duvar’daki habere göre “İki doz inaktif aşı olup da hastalığa yakalananların oranı hakkında neler söyleyebilirsiniz?” sorusu da şöyle cevaplandırılmış: “Dünyadaki verilere baktığımızda, aşı olanlarla olmayan arasında hastalanma, hastaneye yatış, ölümler açısından büyük farklar var. Örneğin Amerika’da aşı olanların yüzde 1’inden daha azı hastaneye yatıyor ve hayatını kaybediyor. Aşı olmayanlarda bu oran çok yüksek. Türkiye’de de benzer bir durum var.”

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