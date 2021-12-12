Aşıların etkisi 100 günden sonra azalıyor

Koronavirüsü salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili endişe verici araştırmalar yapıldı.

ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar şu an kullanılan koronavirüsü aşılarının etkisini kısa bir süre içinde kaybettiğini ve bu süre zarfında Omicron varyantına karşı da korumanın azaldığını tesbit etti. Bilim insanları, ikinci aşı olunduktan 120 gün sonra aşıların ağır hastalığı koruma oranının yüzde 89’dan yüzde 75’e düştüğünü duyurdu. Sözcü’de yer alan haberde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yaptığı araştırma Pfizer/BioNTech aşısının ağır hastalık ve hastaneye yatışı azaltma etkisini zaman içinde kaybettiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar olan sürede topladığı verileri inceledi. Bilim insanları, ikinci aşı olunduktan 120 gün sonra aşıların ağır hastalığı koruma oranının yüzde 89’dan yüzde 75’e düştüğünü duyurdu. Haber Merkezi



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