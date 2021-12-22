Aşılılar ve iyileşenlere Omicron uyarısı

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken tam aşılılar ve hastalığı geçirip iyileşmiş olanlar da artan tehlikeyle karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ardından Almanya’da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI) de aşılıları yeni varyanta karşı uyardı. DW’deki habere göre risk değerlendirmesinde güncellemeye giden RKI, iki doz aşılılar ve iyileşenlere virüs bulaşma riskinin “yüksek” olduğunu açıkladı. Açıklamada, aşılanmamış olanların bulaş riski “çok yüksek”, hatırlatma aşısı yaptıranlarınki ise “orta” olarak değerlendirildi. Haber Merkezi

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