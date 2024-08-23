Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

The Lancet Public Health dergisi tarafından yayımlanan ve iklim değişikliği sonuçlarının 27 AB ülkesi ile İngiltere, İsviçre ve Norveç özelinde Avrupa’daki hava sıcaklıklarına yapacağı etkinin ele alındığı JRC’nin raporu endişe verdi.

Avrupa’da ilk kez bölgelere göre ölüm oranlarının analizini sunan bu çalışma, kıtasal düzeyde ısıya bağlı nedenlerden kaynaklanan ölümlerin 2100 yılında ortalama olarak üç katına çıkacağını, bazı yerlerde bunun 5 kat olacağını ortaya koydu. Rapordaki öngörüler doğrultusunda, Avrupa’da mevcut durumda hava sıcaklığından 43 bin 729 kişi hayatını kaybederken, 2100’de sayının ortalama 128 bin 809’a çıkması bekleniyor.

2100 YILINDA ÖLÜMLER ARTACAK

Rapora göre, 2100 yılına gelindiğinde hava sıcaklığına bağlı ölümlerin başta Avrupa’nın güney bölgelerini etkileyeceği, AB ülkelerinden İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta’da bu nedenden can kayıplarının 5 kata kadar artabileceği ifade edildi. Yapılan örneklemelerde, İspanya’da mevcut durumda yılda 4 bin 414 olan sıcak hava kaynaklı ölümlerin 2100 yılında 20 bin 194’e çıkabileceği kaydedildi. JRC, en kötü olasılıkta 2100’de sıcaklıkların şimdikinden 4 santigrat derece daha artabileceğini ve bu durumda ölümlerin günümüzdeki sayılara oranla yaklaşık 9 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

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Nem oranı rekor kırdı

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye’de nem oranı yüzde 100’ü bularak rekor kırdı. İstanbul’da genel hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,5 derece ve nem oranı yüzde 83’ü buldu.