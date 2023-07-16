Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

Aşırı sıcaklıklar Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya’yı kavururken, uzmanlar özellikle yaşlıların evden çıkmamasını, çocukların bol su içmesini tavsiye ediyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, uzmanlar yaşlıların sussuzluk hissindeki zayıflamaya da dikkat çekerek, onlara yeterince şu içip içmediğini sormak, içmesini sağlamak gerektiğini vurgularken, çocuklara da küçükten itibaren şu içme alışkanlığını vermek amacıyla ulaşabilecekleri her yerde yeterli su ve bardak bulundurmayı öneriyor.

Sıcak hava dalgalarında evlerin güneş gören pencerelerinin cam karartıcı veya koruyucu perdelerle korunması tavsiye edilirken, uyku için de en serin yerin seçilmesi tavsiye ediliyor.

Yatak örtüsü ve pikenin serin yerde veya yatmadan önce bir süre soğutucuda tutulması ve bunların pamukludan olması öneriliyor. Buna rağmen sıcak nedeniyle uykuya dalınamıyorsa, uzmanlar sıcak su torbasına soğuk su doldurup yatağa gitmeyi öneriyor. Uykuya dalmada da alna, koltuk altı veya bacaklara konacak soğuk ıslak bezlerin fayda sağlayacağı belirtiliyor. Bu arada gece vucut ısısı düştüğünden hafif de olsa bir ince pike bulundurulması tavsiyeler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi