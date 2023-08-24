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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Asla eski kapandığımız dönemlere geçmeyeceğiz'

24 Ağustos 2023, Perşembe
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin, "Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"Türkiye'de varyant görülmedi"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid-19'un yeni varyantının Avrupa'da artış gösterdiğinin ve Türkiye'de görülüp görülmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama."

Koca, ülkedeki kızamık vakalarında bir artışın olup olmadığı ve alınan önlemler yönündeki soru üzerine, dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını belirtti.

Kızamıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkati çeken Koca, "Bununla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok. Aşıyla ilgili de Bilim Kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın evlatlarının 9. ayda, 12. ayda, 4. yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli." diye konuştu.

"İstanbul birinci sırada"

Koca, kızamık vakalarının 2-3 ay öncesine göre giderek azaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise yüzde 80'e yakın İstanbul, ikinci ilimiz Ankara, sonra Gaziantep, dördüncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır şeklinde. Dolayısıyla sahada yaygın aşılamayı hem mobil taramayla hem de aile sağlığı merkezlerimiz üzerinden yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vakayı gördüğümüz yerde de filyasyon yaparak o bölgede etkilenebilecek her çocuğumuzu da aşı durumuna bakarak hızla aşılama sağlıyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Giderek daha da sayıların azaldığını, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim."

"Güvenlik elemanı sayılarının artışını planlıyoruz"

Sağlıkta şiddetle ilgili yeni bir eylem planı hazırlandığını da anlatan Bakan Koca, "Şiddet eylem planımızın esaslarından bir tanesi özellikle güvenlik tedbirleri anlamında hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda, İçişleri Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Hem emniyet mensuplarının hem güvenlik elemanı sayılarının artışını sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, beyaz kod uygulamasıyla hukuki sürecin başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ama ondan önce potansiyel bir şiddet durumu söz konusu ise veya daha önce bir şiddet eylemi içinde bulunan bir kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız. O durumda öncül bir kodla gri kod gibi olabilir, özellikle hastane, emniyet ve güvenliğin ve yöneticilerin haberdar edildiği, bundan karakol emniyetin de haberinin olduğu ama alana gelme hazırlığı içinde olacağı, beyaz kod olduğunda gelmesini planlıyoruz. Böyle bir yaklaşım tarzı. Dolayısıyla eylem potansiyeli olma durumunda öncü bir uyarı sistemiyle daha güvenlikli sağlık hizmetini verebilme imkanı. İkincisi özellikle sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin her geçen gün hasta yüklerinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla çalışma ortamını da bu anlamda daha düzenleyen, hasta yükünü azaltan yaklaşımlar içinde olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de birtakım çalışmalarımız var. Bununla ilgili de özellikle Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimiz devreye giriyor biliyorsunuz. 250 belki 300 kişiye kadar. 65 yaş üzeri için düşünüyoruz ama 80 yaş üzeri için bazı illerimizde başladı. Bunu daha da yaygınlaştırarak mümkün mertebe vatandaşımızı hastaneye getirmeden, evde sağlık hizmetini, uzaktan sağlık hizmetini de güçlendirerek daha çok verme yaklaşımı içindeyiz."

Uzaktan sağlık sistemini biraz daha yaygınlaştırıp rapor ve reçete gibi hastaneye gelmeden çözülebilecek işlemleri çözme çabası içinde olduklarını aktaran Koca, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri de bu amaçla zaten devrede olacak. Mümkün mertebe büyüklerimizin hastaneye daha az gelerek, zorunlu gelme durumları olursa o gelme durumlarını da organize edip hastanede randevularını dahil olmak üzere planlayan bir sistemden bahsediyorum. Bazı illerimizde başladı ama bütün illerimizde bunu yaygınlaştırmış olacağız. Yani bir sağlıkta şiddeti planlarken toplumda bu anlamda bir farkındalığı oluşturmamız son derece önemli." şeklinde konuştu.

"95 hastamız etkilenmiş durumda"

Çanakkale'de devam eden orman yangınıyla ilgili soru üzerine Koca, yangının devam ettiğini ve biraz daha kontrol altına alındığını söyledi.

Koca, yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, "Şu ana kadar 95 hastamız etkilenmiş durumda." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 21 hastayı Ezine ve Lapseki Devlet Hastanelerine naklettiklerini anlatan Koca, palyatif bakımdan 13, göğüs hastalıkları servisinden de 8 hastanın dumandan etkilenmelerini önlemek amaçlı nakil yaptıklarını belirterek, "75 ambulansımız, 4 UMKE ekibimiz hazır, tetikte bekliyor. Hastanede durumu ciddi olan herhangi bir hastamız da yok." diye konuştu.

Bakan Koca, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AA

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