"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

ASM’ler kapanıyor

16 Ağustos 2023, Çarşamba 13:06
Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı ödenekle aile sağlığı merkezlerinin tüm fiziki, idari ve mali sorumluluklarını üstlenen aile hekimleri, artan maliyetler ve kiralar karşısında ödeneğe yapılan %17,5 oranındaki zammın yetersiz kaldığını söylüyor.

BBC Türkçe’ye konuşan hekimler, her geçen gün daha fazla hekimin sistemden çıkmaya çalıştığını anlatıyor. Bakanlık verilerine göre 2022 yıl sonu itibariyle Türkiye genelinde 8 bin 172 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunuyor. Bu merkezlerin tüm idari ve finansal sorumluluklarını yönetmek ise hekimlerin omzunda. Aile hekimleri hem kendilerine kayıtlı yaklaşık üç bin hastaya bakarken hem de çalıştığı sağlık merkezinin finansal giderlerini, tıpkı bir işletme gibi yönetmek durumunda. Devletin ASM’lere ödediği cari gider, merkezlerin teknik donanım ve personel sayısına bağlı olarak artış gösterse de hekimler artan maliyetlerle birlikte ASM’lere ayrılan ödeneğin yetmediğini belirtiyor.

 

Sistemde gözüküyor ama doktor yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ASM ödeneğine yapılan %17,5’luk zam sebebiyle pek çok aile sağlığı merkezinin kapanma tehlikesi yaşadığını söylüyor. TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan: İstanbul’da 300 tane içinde hekimi olmayan aile hekimi birimi var. Sistemde gözüküyor ama doktoru yok. Bunlar aslında kapanmış birimlerdir, yani doktoru yok. Bu sayı özellikle son bir yılda ciddi arttı” diyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 859
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İç savaşın 5. ayında çok zor durumdaki Sudan'da son gelişmeler?

    ASM’ler kapanıyor

    Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

    Meriç Nehri'nde kuraklığın izleri

    Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

    Antalya - Akseki'deki yangın devam ediyor

    Sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    Krizi vatandaşa yüklemeyin

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Zamlar hız kesmiyor

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı

    Helal Ürün Geliştirme Yüksek Lisans Programı

    341 bin öğrenci 12. sınıftan mezun olamadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Naum, M. Kemal’le gizlice ne konuştu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8
    Risale-i Nur'dan

    Hutuvat-ı Sitte ile İngilizlerin başlarına vurdum
    Genel

    ASM’ler kapanıyor
    Faruk ÇAKIR

    Yaparsa kim yapar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zamlar hız kesmiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gecelerin ışığını yakalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.