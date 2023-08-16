ASM’ler kapanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı ödenekle aile sağlığı merkezlerinin tüm fiziki, idari ve mali sorumluluklarını üstlenen aile hekimleri, artan maliyetler ve kiralar karşısında ödeneğe yapılan %17,5 oranındaki zammın yetersiz kaldığını söylüyor.

BBC Türkçe’ye konuşan hekimler, her geçen gün daha fazla hekimin sistemden çıkmaya çalıştığını anlatıyor. Bakanlık verilerine göre 2022 yıl sonu itibariyle Türkiye genelinde 8 bin 172 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunuyor. Bu merkezlerin tüm idari ve finansal sorumluluklarını yönetmek ise hekimlerin omzunda. Aile hekimleri hem kendilerine kayıtlı yaklaşık üç bin hastaya bakarken hem de çalıştığı sağlık merkezinin finansal giderlerini, tıpkı bir işletme gibi yönetmek durumunda. Devletin ASM’lere ödediği cari gider, merkezlerin teknik donanım ve personel sayısına bağlı olarak artış gösterse de hekimler artan maliyetlerle birlikte ASM’lere ayrılan ödeneğin yetmediğini belirtiyor.

Sistemde gözüküyor ama doktor yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ASM ödeneğine yapılan %17,5’luk zam sebebiyle pek çok aile sağlığı merkezinin kapanma tehlikesi yaşadığını söylüyor. TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan: İstanbul’da 300 tane içinde hekimi olmayan aile hekimi birimi var. Sistemde gözüküyor ama doktoru yok. Bunlar aslında kapanmış birimlerdir, yani doktoru yok. Bu sayı özellikle son bir yılda ciddi arttı” diyor.

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