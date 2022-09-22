Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği söz verip tutmama modasından atama bekleyen sağlık personelleri de nasibini aldı” dedi.

2020 yılında KPSS’ye giren ve halen atama bekleyen sağlık çalışanlarının aldıkları puanların geçerliliğini kaybetmek üzereyken Sağlık Bakanlığı tarafından halen bir kılavuz yayınlanmadığına dikkat çeken Mehmet Balık, “Atama hayali ile yaşayan milyonlarca sağlıkçının bekleyecek gücü kalmamıştır” şeklinde konuştu.

ATAMA BEKLEYEN MİLYONLAR

Geçen iki yılda sadece 42 bin sağlık personelinin istihdam edilmesinin anlaşılacak bir durum olmadığını ifade eden Balık, “Pandemi döneminde ağır şartlar altında çalışan sağlık ordumuza genç sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha anlaşılması gerekirken, atama sözü verilip genç sağlıkçılarımızın umutlarıyla oynamak tam anlamıyla vefasızlık örneğidir. Atama bekleyen milyonlarca sağlık emekçileri AKP iktidarının sözünü tutmasını beklemektedir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi