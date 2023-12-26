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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ateşli çocuğu okula göndermeyin

26 Aralık 2023, Salı 21:26
Farklı mikropların yol açtığı enfeksiyonlar yayılmaya devam ediyor. Aralık başından beri grip, RSV, covid, beta mikroplarının çocuklarda şiddetli enfeksiyon yaptığını belirten Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ailelere hasta ve ateşli çocuklarını ellerine ilaçlarını verip, okula göndermeleri çağrısı yaptı.

Pandemide mesafeyi ve korunmayı öğrenmiştik. Koronavirüsten sakınırken benzer yolla bulaşan başka enfeksiyon etkenlerini de engelliyorduk. Ama virüsün etkisi azalınca eski alışkanlıklarımıza geri döndük. Ailelerin bu sene çocuklarını hastayken de okula göndermekte ısrarcı olduğunu anlatan Dağlı, şöyle devam etti: “Hatta bazen biz hekimler, anne babalarla çatışıyoruz. 38.6 derece ateşi olan bir çocuğun annesi, test sonucunu beklenmeden, bulaştırıcı olma ihtimali varken ‘yarın okula göndereceğim’ diye tutturabiliyor. ‘Bizim okul böyle. Hepsi ateşli geliyorlar’ diyor. Dağılımı durdurmak, bulaş zincirini kırmak için hasta olduğumuz zaman işe gitmemeli, çocukları okullara göndermemeliyiz”

Haber Merkezi

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