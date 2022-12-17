Avrupa’da antibiyotik krizi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotik ilaçların temininde sorun bulunduğu bildirildi.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında birçok ülkede sıkıntı yaşandığını söyledi. AB’nin 27 ülkesinin 25’inde antibiyotik ilaç sıkıntısı bulunduğunu aktaran Thirstrup, son aylarda bu ilaçlara talebin arttığını, aynı zamanda üretimde sorunlar yaşandığını ifade etti. EMA’nın yöneticilerinden Marco Cavaleri de antibiyotik ilaçların uygun şekilde kullanılması uyarısında bulundu. AA

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